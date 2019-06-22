https://static.news.ru/photo/425e25c2-948e-11e9-af33-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Klaus Rose/dpa/Global Look Press

Необратимые нейродегенеративные процессы, вызванные болезнью Паркинсона, могут начаться в организме человека за 15-20 лет до появления первых симптомов недуга. Первым же и явным признаком болезни является истощение серотонина.

Серотониновая система влияет на настроение человека, его сон и моторную функцию. Определили роль серотонина в диагностировании болезни Паркинсона исследователи Королевского колледжа Лондона, сообщает Science Alert .

В исследовании участвовали 14 человек с редкой мутацией в гене SNCA, из-за которой они находятся в группе риска развития болезни. У семи из них уже диагностирован недуг, у остальных его симптомы пока не проявились. Добровольцам обследовали мозг, а полученные результаты сравнили с данными 65 человек с болезнью Паркинсона и 25 здоровых волонтёров.

Открытие может привести к созданию новых способов лечения болезни, против которой медицина пока бессильна.

Ранее News.ru сообщал, что Microsoft поможет людям с болезнью Паркинсона. Переносное устройство, стабилизирующее движение конечностей, разработано специалистами компании. С его помощью непроизвольные движения в суставах человека могут сильно уменьшиться, или вовсе исчезнуть. Прибор будет подключен к смартфону пользователя, что упростит контроль его работы.