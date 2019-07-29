https://static.news.ru/photo/b89462d2-b267-11e9-93ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press

Американские учёные после проведения опроса и эксперимента выяснили, когда интимные отношения людей начинают вредить их здоровью. Критической точкой оказалось 60-летие.

Причём после этого юбилея секс опасен только для мужчин и, наоборот, полезен для женщин. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ .

Исследование среди 2200 человек в возрасте от 57 до 85 лет длилось пять лет. За это время от секса умерли около 1% участников.

Тем не менее специалисты выяснили, что интимные отношения после 60 лет увеличивают риск болезней мужского сердца, из-за выделения важных для него гормонов. Что касается женщин преклонного возраста, то секс полезен для их сердечно-сосудистой системы, поскольку предохраняет от инфарктов примерно на 45%.

Ранее News.ru сообщал, что развитие самоконтроля, ответственности и развитие в ребёнке уверенности в себе позволит уберечь его от раннего секса. При этом немаловажную роль будет играть половое воспитание и формирование привычки к здоровому образу жизни, считает доцент кафедры психологии и педагогики СПбГУ Наталья Искра. Она также отметила, что пристрастие к вредным привычкам чаще всего берётся из семьи.