Врач остеопат Владимир Животов рекомендовал всем желающим обрести стройную подтянутую фигуру регулярно делать уборку в квартире.
По его словам, при грамотном подходе это рутинное занятие полностью может заменить посещение спортзала.
Так, например, при уборке пылесосом или веником задействованы мышцы, сгибающие голень и выпрямляющие бедро, а также мышцы задней поверхности бедра. Кроме того, в этом процессе участвуют мышцы, выпрямляющие спину.
При этом Животов посоветовал хозяйкам мыть пол руками — так поясница нагружается меньше.
Самую же разнообразную нагрузку обеспечивает вытирание пыли, поскольку постоянно меняется положение тела и рук.
Во время мытья посуды руки также испытывают достаточную нагрузку, особенно при удалении серьезных загрязнений, — сказал врач в беседе с «АиФ».
Ранее News.ru писал о том, что представление о том, что минимальное присутствие микробов в жизни человека может плохо сказаться на его здоровье, является опасным мифом. Об этом говорится в докладе Королевского общества общественного здравоохранения (КООЗ). Эксперты отмечают, что гипотеза, согласно которой аллергия и другие заболевания вызваны попаданием микробов в организм, интерпретируется неправильно.