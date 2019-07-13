https://static.news.ru/photo/aa69885a-a609-11e9-8d4e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Если «облегчить» рацион на 300 калорий, понижается риск возникновения массы серьёзных заболеваний, в том числе онкологических, выяснили американские исследователи.

Специалисты Университета Дьюка провели эксперимент, который показал, что сокращение дневного рациона запускает процессы, способствующие похудению и оздоровлению. Один из авторов исследования профессор Уильям Краус сообщил, что в организме происходят «более сложные метаболические изменения».

Есть некий механизм, который мы ещё не понимаем, но он реально приводит к значительным улучшениям в работе организма, — цитирует « МедикФорум » Крауса.

В рамках исследования добровольцы в течение двух лет употребляли рацион с сокращённым объёмом калорий. В результате у людей с ожирением на 10% снизился вес.

Кроме того, у участников эксперимента улучшились показатели уровня холестерина, кровяного давления, сахара в крови, а также понизились риски метаболических заболеваний.

Как ранее писал News.ru, грушу признали лучшим летним фруктом, способствующим похудению. Диетологи отметили её за низкокалорийность: 100 граммов плода содержат всего 57 калорий.