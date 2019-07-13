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Специалисты из ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук назвали сок из топинамбура самым оптимальным для поддержания здоровья организма.

Отмечается, что клубневое растение, известное также как «земляная груша», станет отличным дополнением к здоровому рациону.

Топинамбур часто входит в состав лекарственных препаратов, предназначенных для контроля за обменом веществ при сахарном диабете, ожирении, заболеваниях почек или желудочно-кишечного тракта.

Растение содержит полезные углеводы, аминокислоты, витамины группы B, аскорбиновую кислоту, а также минеральные элементы, поэтому россиян призвали обратить внимание на соки с его добавлением.

Эксперты советуют разбавлять напиток морковным или яблочным пюре, чтобы он стал приятным на вкус. При этом содержание топинамбура не должно быть менее 15–20%, сообщает RT.

Ранее News.ru писал о том, что специалисты из Американской ассоциации диабета посоветовали людям, желающим быстро избавиться от лишнего жира на животе, готовить еду на подсолнечном, оливковом или рапсовом масле. Проведённое исследование показало, что благодаря содержанию в них мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров при соблюдении диеты можно добиться стройной талии и плоского живота.