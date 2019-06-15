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Здоровый сон в течение 7–9 часов является самым простым способом снижения артериального давления. К такому выводу пришли учёные из Аризонского университета.

Они провели исследования с участием 300 человек старше 45 лет. Всем добровольцам выдали устройства, которые измеряли их артериальное давление каждые 45 минут.

После получения результатов учёные выяснили, что у тех, кто плохо спал, наутро поднималось давление. В то же время те, кто ложился с высоким давлением и хорошо высыпался, утром просыпались в нормальном состоянии.

Учёные пришли к выводу, что для улучшения самочувствия необходимо спать от семи до девяти часов и ложиться не позднее 23:00.

Ранее учёные выяснили, что для того, чтобы иметь здоровый внешний вид, необходимо спать 9 часов 10 минут. Недостаток сна приводит к депрессиям и раздражительности, предупредили специалисты.