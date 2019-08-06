Специалисты из США назвали кунжут продуктом, который чаще всего вызывает аллергию. По словам медиков, опасно не само растение, а его семена.
Врачи отмечают, что семена кунжута при употреблении в пищу могут вызвать различные приступы — от чихания до кожного зуда. По словам учёного Ручи Гупта, этот аллерген содержится в различных готовых продуктах в качестве скрытого ингредиента.
В связи с этим эксперты призвали производителей маркировать продовольствие, содержащее кунжут. Медики отмечают, что внезапные нежелательные реакции на него могут возникнуть в любой момент, причём как у взрослых, так и у детей, поясняет
Как ранее писал News.ru, врачи советуют использовать свежезамороженные ягоды, а не свежие для того, чтобы избежать аллергии.