https://static.news.ru/photo/78822ba0-a2d8-11e9-a53d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Специалисты из Университета штата Джорджии в США рекомендовали людям, желающим похудеть, не сосредотачиваться на избавлении от жира.

Проведённое исследование показало, что для эффективной потери лишнего веса без ущерба для здоровья необходимо укреплять мышцы туловища.

Дело в том, что недостаточная физическая активность, стрессы и неправильное питание являются причинами снижения чувствительности организма к инсулину, повышения риска развития диабета и сердечно-сосудистых проблем.

Учёные пришли к выводу, что именно состояние мышц влияет на процесс работы над снижением жировой массы, делая его неэффективным, пишет Medicalxpress.

Одно из многочисленных преимуществ мускул для здоровья заключается в том, что они «вытягивают» глюкозу из крови, борясь с диабетом, — сказал автор исследования доктор Райан Харрис.

При этом, говоря о людях с повышенной массой тела, не стоит забывать о генетике и образе жизни конкретного человека.

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