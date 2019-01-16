Назван надёжный способ предотвратить раннюю смерть

https://news.ru/storage/news/25738ab8f5c7a3f96dfd5f601cc8d784/ea701458-728c-42b8-a0f7-023c270223f9_850.jpg Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учёные Колумбийского университета в США назвали способ снизить риск преждевременной смерти у людей, которые ведут малоактивный образ жизни. Помочь может физическая активность любой интенсивности.

Даже минимальная подвижность, по мнению исследователей, помогает улучшить здоровье. Лёгкие же разминки через каждые полчаса способны снять все негативные последствия от сидячей работы, сообщает журнал MedicalXpress.

Американские учёные привлекли к исследованию почти восемь тысяч человек среднего и пожилого возраста. Их физическую активность и показатели здоровья фиксировали специальные устройства.

Исследователи выяснили, что 30 минут физических упражнений низкой активности снижают риск ранней смерти на 17%, а высокой — на 35%.

Ранее News.ru сообщал, что физическая активность и отсутствие лишнего веса почти вдвое снижают вероятность сердечного приступа. Такие выводы обнародовала группа кардиологов из Научно-технологического университета Норвегии в Тронхейме. Они 10 лет наблюдали за здоровьем жителей одного из местных округов. В общей сложности там проживали около 100 тыс. человек.