https://static.news.ru/photo/04fac352-ace4-11e9-9600-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Медики составили список продуктов, способствующих преждевременному старению организма.

Самым опасным врагом молодости оказался сахар. Дело в том, что этот продукт активно повреждает клетки и замедляет синтез коллагена, обеспечивающий эластичность и упругость кожи.

Кроме того, употребление большого количества соли также вредит внешнему виду, так как приводит к задерживанию жидкости в организме и вызывает отёки по всему телу.

Далее в списке идут различные энергетические напитки. Многочисленные исследования подтвердили, что они оказывают негативное влияние на состояние кожи лица и эмаль зубов. Более того, содержащийся в энергетиках кофеин приводит к аритмии.

Медики призвали отказаться и от употребления кофе, так как всего одна чашка этого напитка в день обезвоживает организм и приводит к образованию морщин.

Также к преждевременному старению приводят продукты из кукурузы, так как хлопья, чипсы и попкорн нарушают баланс Омега-3 и Омега-6, сообщает портал «МедикФорум».

Ранее New.ru писал о том, что специалисты из Университета Монаша в Австралии выявили новый механизм старения иммунной системы. В научной работе говорится, что с возрастом тимус — орган, в котором происходит созревание и иммунологическое обучение лимфоцитов, становится не так продуктивен, как в молодости, поэтому не может вырабатывать достаточное количество клеток, участвующих в создании иммунной системы человека.