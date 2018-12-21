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Учёные научились вызывать эрекцию током

McPHOTOf/blickwinkel/Global Look Press

здоровье [ версия для печати ]
Об успехах науки рассказал производитель сырков Борис Александров

Предприниматель Борис Александров рассказал о научных исследованиях, целью которых является борьба с эректильной дисфункцией путём электростимуляции. В экспериментах на обезьянах учёные добились отличных результатов — эрекция возникала у подопытных моментально после нажатия кнопки пульта устройства, подающего ток. В настоящее время исследование продолжается уже на людях.

Бизнесмен Борис Александров на своей странице в Facebook разместил сообщение о научной работе, проходившей в Адлере, и подкрепил текст видеороликом. Из сообщения следует, что группа из 20 учёных в 2017–2018 годах проводила эксперименты на обезьянах в адлерском питомнике. Путём электростимуляции кавернозного и полового нерва «малыми токами» учёные добивались эрекции полового органа животных.

Значение эксперимента

Работа велась под руководством специалистов из НИИ медицинской приматологии. Итоги научного исследования порадовали учёных: параметры электростимуляции подобраны настолько точно, что вызвать эрекцию у самца обезьяны теперь можно одним нажатием на кнопку пульта. В эксперименте участвовало пять самцов, и у всех пяти особей в любой момент можно вызвать эрекцию, используя электростимуляцию. «Отключается» эрекция также нажатием на кнопку. Особую гордость Бориса Александрова вызывает тот факт, что проведённое исследование — первое, по его мнению, которое можно было бы назвать успешным, хотя работа в этом направлении ведётся во всём мире. Конечным результатом должно стать получение научно обоснованной медицинской методики, способной восстановить половую функцию мужчин.

«Совместно с НИИ урологии Минздрава России мы начали пробовать эту безопасную методику на людях, у которых проходит плановая операция по удалению простаты. Цель — сохранить половую функцию после операции. Первые результаты обнадёживают», — пишет Борис Александров.

Как рассказал ранее News.ru врач-психотерапевт, сексолог Александр Полеев, эректильная дисфункция — весьма распространённое расстройство, и причины его, чаще всего, глубоко физиологические — например, связанные с нарушением работы сосудистой системы. Довольно часто этим расстройством сопровождаются операции на простате. Важность исследований в этом направлении отрицать трудно. Не очень понятно, почему этим занимается именно Борис Александров, известный как президент «Ростагроэкспорта» и основатель бренда творожных сырков «Б. Ю. Александров». На производстве сырков успешный бизнесмен за 20 лет заработал более 140 млрд рублей. Возможно, он решил потратить именно эти деньги на решение актуальной медицинской задачи. К сожалению, Александров не раскрывает детально научную часть эксперимента и, в частности, не называет параметров электростимуляции — частоту в Гц, продолжительность электроимпульсов, их интенсивность. Не раскрыты и сроки, которые понадобились в каждом конкретном случае для того, чтобы подобрать для того или иного самца нужный именно ему объём электростимуляции. Также неизвестно, наступает ли в конечном итоге сколь-нибудь устойчивый результат, удаётся ли надолго сохранить эффект лечения, или же «кнопкой пульта» необходимо пользоваться перманентно?

Научный труд американцев

В США медики ведут работы в этом же направлении. Результаты одного из таких исследований были опубликованы в мае этого года в журнале International Journal of Impotence Research. Научная работа, как и в случае, о котором рассказал Борис Александров, ставила целью исследовать эффективность функциональной электростимуляции при эректильной дисфункции, однако проводилась не на приматах, а на людях. В эксперименте принимали участие 22 пациента. Их разделили на две группы — одна из них была контрольной, получавшей плацебо. Во второй группе электростимуляцию проводили на частоте 50 Гц, и каждый импульс длился 500 микросекунд. Интенсивность стимулов была ниже моторного порога. Терапия длилась четыре недели и включала в себя две 15-минутные сессии в неделю. Американцы сделали следующий вывод: функциональная электростимуляция эффективна в том случае, когда причина эректильной дисфункции кроется в дегенерации кавернозных гладких мышц.

Работы этом направлении будут продолжены, поскольку, как указали исследователи, во всём мире приблизительно 150 млн мужчин страдают этим расстройством половой функции.


#наука #электричество #лечение #медицина #сексолог #импотенция #эксперименты #приматы
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