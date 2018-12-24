В России запретили новые наркотики

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Перечень наркотических и психотропных веществ, подлежащих контролю, дополнен

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев запретил в России новые виды наркотиков. Он подписал постановление о дополнении перечня наркотических средств и психотропных веществ. Соответствующий документ размещён на сайте кабмина.

Список дополнили новые психоактивные вещества, зафиксированные Европейским центром мониторинга наркотиков и наркомании на территории сразу нескольких европейских стран, таких как Греция, Люксембург, Испания, Словения, Польша, Франция, Чехия, Австрия, Великобритания, Португалия.

«В настоящее время синтез и распространение новых видов психоактивных веществ, которые попадают в теневой оборот в обход действующего законодательства, способствуют поддержанию высокой степени наркоугрозы», — говорится в пояснительной записке.

Подписанным постановлением эти новые вещества включены в соответствующие разделы списков I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России.

Как рассказала News.ru Анна Сонькина-Дорман, врач паллиативной помощи, в данном документе дополняется перечень субстанций, которые запрещены или подлежат контролю на территории РФ.

«Например, метамфетамины запрещены. Но кто-то в мире начал синтезировать новые молекулы. Они не были в этих списках. Человека нельзя было посадить за то, что он их распространяет», — сказала Анна Сонькина-Дорман.

Цель данного документа — обеспечить контроль над оборотом наркотических средств в России. Но, по мнению экспертов, сегодня в первую очередь надо работать с наркоманами, проводить психологическую и психиатрическую работу с ними.