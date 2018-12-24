В России запретили новые наркотики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев запретил в России новые виды наркотиков. Он подписал постановление о дополнении перечня наркотических средств и психотропных веществ. Соответствующий документ размещён на сайте кабмина.
Список дополнили новые психоактивные вещества, зафиксированные Европейским центром мониторинга наркотиков и наркомании на территории сразу нескольких европейских стран, таких как Греция, Люксембург, Испания, Словения, Польша, Франция, Чехия, Австрия, Великобритания, Португалия.
«В настоящее время синтез и распространение новых видов психоактивных веществ, которые попадают в теневой оборот в обход действующего законодательства, способствуют поддержанию высокой степени наркоугрозы», — говорится в пояснительной записке.
Подписанным постановлением эти новые вещества включены в соответствующие разделы списков I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России.
Как рассказала News.ru Анна Сонькина-Дорман, врач паллиативной помощи, в данном документе дополняется перечень субстанций, которые запрещены или подлежат контролю на территории РФ.
«Например, метамфетамины запрещены. Но кто-то в мире начал синтезировать новые молекулы. Они не были в этих списках. Человека нельзя было посадить за то, что он их распространяет», — сказала Анна Сонькина-Дорман.
Цель данного документа — обеспечить контроль над оборотом наркотических средств в России. Но, по мнению экспертов, сегодня в первую очередь надо работать с наркоманами, проводить психологическую и психиатрическую работу с ними.
Это борьба с ветряными мельницами. Новые вещества будут всегда появляться. Наука не стоит на месте. Криминальная в том числе. Этот документ явно показывает, что отечественная психиатрия «потекла» не в то русло. Все делают упор на интоксикацию и запрет веществ, а не на психиатрию. А ведь главная проблема — это наркоман, который хочет получить состояние опьянения. У нас нет адекватной психологической или психиатрической помощи наркоманам.