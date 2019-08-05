В Минздраве придумали, как успешно вернуть наркоманов к нормальной жизни после курса лечения. В ближайшее время вступит в силу регламент взаимодействия государственных медицинских организаций, оказывающих помощь по профилю «психиатрия-наркология», с организациями, работающими в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации лиц. Об этом сообщили News.ru в пресс-службе Минздрава. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативных документов ещё в начале июля.

Как отметили в Минздраве, побуждение наркоманов будет начинаться с первого дня оказания медицинской помощи. Врачи-наркологи, врачи-психотерапевты, психологи, социальные работники будут мотивировать пациента на ведение ЗОЖ, отказ от употребления психоактивных веществ и формировать приверженность к участию в лечебно-реабилитационных программах.

Предложенный Минздравом документ, если вступит в силу, откроет возможности для реабилитации пациентов после излечения от наркотической зависимости. Государственные лечебные учреждения и частные реабилитационные центры начнут сотрудничество. Их взаимодействие будет осуществляться на договорной основе.

Как рассказал News.ru врач-нарколог муниципального медучреждения Сергей Полятыкин, он надеется, что этот документ «серьёзно упорядочит работу врачей-наркологов и сотрудников реабилитационных центров». Особенно такая практика станет полезной для социальной реабилитации бывших наркоманов. Ей занимаются в основном частные центры. Даже не все они имеют статус медицинского учреждения. Потому что юридически сложно зарегистрировать как больницу учреждение, где в мастерских делают керамическую плитку. А трудотерапия — это важная часть социальной реабилитации. Именно поэтому работающие в муниципальных учреждениях врачи опасаются туда направлять пациентов.

Реабилитационный центр для наркозависимых в Ступино АГН «Москва»

Потому что информации нет достоверной у нас, что это за организация и что там за услуги. Должна быть выработана единая система аккредитации и периодические проверки должны осуществляться. Тогда взаимодействие будет налажено. Сергей Полятыкин врач-нарколог муниципального медучреждения

Социальная реабилитация бывшего наркомана — это восстановление психической, социальной и духовной сфер жизни человека. Этап реабилитации предусматривает полное погружение в процесс выздоровления и направлен на отказ от зависимого поведения. Психологи и врачи восстанавливают коммуникативные навыки больного, обучают навыкам противостояния стрессовым ситуациям, умению определить предвестники обострения влечения к алкоголю или наркотикам и преодолевать рецидивы заболевания.

Люди, которые ведут трезвый образ жизни, какое-то время часто завышают свою самооценку. Становятся уверенными, что никогда не вернутся к пагубной привычке, поэтому отказываются от социальной реабилитации. Это ошибка. Среди тех, кто не прошёл весь цикл до конца, процесс повторной заболеваемости ниже, — сказал Сергей Полятыкин.

Реабилитационный центр для наркозависимых в Ступино АГН «Москва»

Врач — психиатр-нарколог Игорь Лазарев обозначил ещё одну проблему, которая требует срочного решения. Частные медицинские центры, которые осуществляют реабилитацию наркоманов, часто вступают в коммерческие отношения с врачами-наркологами. Доплачивают им за то, чтобы оправить пациента по конкретному адресу.

Чтобы это ликвидировать, возможно создать какой-то список реабилитационных центров, который утвердит Минздрав. В них можно будет оправлять больных. К сожалению, эта проблема пока находится в подвешенном состоянии. Игорь Лазарев врач — психиатр-нарколог

По официальным подсчётам, сегодня в России употребляют наркотики около 8 млн человек. Абсолютное большинство зависимых — это люди в возрасте от 20 до 40 лет. Более 80% сидят на «тяжёлых» наркотиках из категории опиатов. Избавиться от такой зависимости без помощи специалистов практически невозможно.