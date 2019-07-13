https://static.news.ru/photo/319ee5ec-a5f9-11e9-8de6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: West Coast Surfer/Global Look Press

Специалисты из Центра интеграционных медицинских наук в Японии обнаружили новую причину, вызывающую ожирение.

Проведённое исследование показало, что активность определённого типа иммунных клеток в тонкой кишке способствует накоплению лишнего жира в организме.

Эксперимент на лабораторных мышах показал, что некоторые клетки иммунитета неправильно реагируют на пищу с высоким содержанием жира. Согласно заключению учёных, единственным способом решения проблемы в этом случае является их удаление.

Кроме того, к набору лишних килограммов может привести ряд факторов, среди которых генетика, кишечные бактерии и неправильное питание, сообщают «Известия».

Ранее News.ru писал о том, что британские учёные обнаружили чудодейственную силу кофейных зёрен на человеческий организм. Специалисты пришли к выводу, что самым эффективным средством в борьбе с ожирением и диабетом является кофе, который активизирует защитные механизмы иммунитета.