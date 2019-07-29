https://static.news.ru/photo/b36fb21e-b1ab-11e9-b583-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Специалисты из Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова совместно с Московским институтом электротехники (МИЭТ) придумали новый способ спасения пациентов с ишемическим поражением сердца и сосудов после инфаркта. Теперь для успешного восстановления не потребуется трансплантация органа.

По словам заведующего лабораторией биомедицинских нанотехнологий Сеченовского университета Александра Герасименко, для лечения пациентов будут использоваться специальные тканеинженерные «заплатки», которые заселяют живыми клетками сердца и пересаживают больному. После такой операции здоровые ткани постепенно заместят собой поражённые, а сама «заплатка» просто растворится в организме.

Наша цель — заменить отмершую часть сердца. Мы изготавливаем в условиях стерильной лаборатории матрикс, который напитываем живыми клетками сердца пациента — кардиомиоцитами и стволовыми, — пояснил эксперт «Известиям».

В настоящее время инновационная методика, разработанная российскими специалистами, уже проходит испытания на лабораторных крысах и кроликах.

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