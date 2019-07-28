https://static.news.ru/photo/a8e9112c-b0f8-11e9-a073-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российские специалисты из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта выяснили, что замедлить старение мозга поможет активный образ жизни и ограничение калорий.

По словам участника исследования, ассистента института живых систем БФУ им. И. Канта Александра Богданова, необходимо было понять, какие именно изменения происходят в головном мозге в ходе старения организма.

Учёные сосредоточились на изучении нейронов, синапсов и глиальных клеток, а также влияния, которое на них оказывает умеренное питание и физическая активность.

В ходе эксперимента лабораторных мышей разделили на три группы, первая из которых была помещена в большие клетки с крутящимися колёсами и горками, вторая была ограничена в калориях, а третья группа подопытных находилась в обычных условиях содержания.

В результате мыши из первой и второй групп продемонстрировали показатели когнитивных функций лучше, чем у третьей, так как оказалось, что активный образ жизни и правильное питание способны значительно замедлить старение мозга.

Перед нами стоит новая задача — найти фармакологический способ для борьбы со старением мозга. Ведь не всем разрешены, например, физические нагрузки, или у человека может наблюдаться метаболический синдром и простая диета ему не поможет, — приводятся слова Богданова, опубликованные на сайте университета.

Ранее News.ru писал о том, что учёные рассказали, чем человечеству грозит увеличение продолжительности жизни. Люди в возрасте от 80 лет теряют в среднем до 15% способностей мозга, из-за чего медленнее двигаются и думают. По мнению профессора Лондонского университета Мауро Джакки, если человечество будет жить дольше, в будущем появится поколение людей с «плохо функционирующими мозгами». Ведь они могут улучшить своё тело, но не имеют возможности противостоять снижению активности «серого вещества».