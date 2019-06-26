В Пензенской области началась вспышка геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), или мышиной лихорадки. Как сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости в регионе уже составляет 12,2 человек на 100 тысяч населения. Люди заболевают как в самом городе Пензе, так и в области — вспышки отмечены в 13 районах. Всего за пять месяцев 2019 года в Пензенской области выявили 161 заболевшего лихорадкой.

Случаи мышиной лихорадки отмечены и в других регионах России. Так, в Саратовской области ей заразилось более 760 человек. Такие данные на заседании городской общественной палаты предоставила членам Общественной палаты и.о. начальника управления Роспотребнадзора по региону Елена Качкаева. Один человек скончался от опасного заболевания в июне этого года.

Мышиная лихорадка — заболевание вирусной природы. Его переносят мышевидные грызуны. Это рыжая полёвка, лесная мышь, красно-серая полёвка, азиатская лесная мышь, домовые мыши и крысы. Они выделяют вирус с фекалиями и мочой. Люди заражаются тремя способами: вдыхая пыль с частицами вируса, при соприкосновении инфицированными объектами внешней среды или при поедании заражённой пищи.

На начальной стадии заболевания мышиная лихорадка похожа на ОРЗ в острой форме. Наблюдается подъём температуры, насморк, головная боль. Последствия могут быть тяжёлыми. Это болезнь почек и интоксикация общего характера. Болезнь опасна тем, что при поражении почек и запоздалом лечении мышиная лихорадка может привести к смерти.

Сергей Булкин/News.ru

Возможна ли в России эпидемия мышиной лихорадки и как защитить себя от опасного заболевания — News.ru спросил вирусолога, профессора НИИ вирусологии им. Ивановского Михаила Щелканова.

Это просто эпидемические вспышки. Эпидемии не будет. Главная причина — человеку от человека вирус не передается, — сообщил профессор в беседе с News.ru.

Защититься от мышиной лихорадки можно двумя способами. Во-первых, сделать прививку. Но в России прививку против хантавирусов (вирус мышиной лихорадки относится к этому типу) получить достаточно непросто. Региональных вакцин этого типа не существует. Единственный выход — покупать за свой счёт. Ещё момент — против некоторых штаммов прививка не действует.

Более эффективная мера — не допустить присутствие мышей в человеческом жилище. Даже если они появились, нужно соблюдать ряд правил. Например, не сметать сухой щёткой мышиные экскременты. Только влажной. Иначе мелкие частички вируса попадут в дыхательные пути

По словам профессора, мышиная лихорадка — достаточно опасная болезнь. Особенно для пожилых людей, у которых уже имеются проблемы с почками. Для них болезнь может закончиться смертью. Молодые же относительно благополучно переносят мышиную лихорадку. После болезни в организме человека остаются антитела и приобретается иммунитет.