https://static.news.ru/photo/2d5bd708-a458-11e9-8238-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/АFLO/Global Look Press

В Московской области к врачам обратился мужчина, у которого обнаружили отсутствие одного полушария мозга.

Невролог ФМБЦ им. А.И. Бурназяна Марина Аникина рассказала, что пациента доставили в клинику из-за нарушения кровообращения головного мозга. После того как ему сделали снимок, выяснилось, что у мужчины отсутствовало левое полушарие мозга.

Медики пришли к выводу, что функции всего мозга у него выполняло только оставшееся правое полушарие, пишет « Московский Комсомолец ».



Пациент рассказал, что у него никогда не было проблем со здоровьем. Мужчина успешно окончил школу, выучился на инженера в вузе, отслужил в армии, женился и воспитал двоих детей.

По словам медиков, подобные случаи встречаются очень редко.

Как писал News.ru, чешские учёные выяснили, что объём серого вещества у людей, переживших холокост, меньше, чем у их ровесников, избежавших заключения в нацистские концлагеря. Специалисты отметили, что различия наблюдаются в областях мозга, отвечающих за память, обучение, мотивацию и эмоции.