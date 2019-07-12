В Московской области к врачам обратился мужчина, у которого обнаружили отсутствие одного полушария мозга.
Невролог ФМБЦ им. А.И. Бурназяна Марина Аникина рассказала, что пациента доставили в клинику из-за нарушения кровообращения головного мозга. После того как ему сделали снимок, выяснилось, что у мужчины отсутствовало левое полушарие мозга.
Медики пришли к выводу, что функции всего мозга у него выполняло только оставшееся правое полушарие, пишет «
Пациент рассказал, что у него никогда не было проблем со здоровьем. Мужчина успешно окончил школу, выучился на инженера в вузе, отслужил в армии, женился и воспитал двоих детей.
По словам медиков, подобные случаи встречаются очень редко.
Как писал News.ru, чешские учёные выяснили, что объём серого вещества у людей, переживших холокост, меньше, чем у их ровесников, избежавших заключения в нацистские концлагеря. Специалисты отметили, что различия наблюдаются в областях мозга, отвечающих за память, обучение, мотивацию и эмоции.