Одним из наиболее частых состояний, с которыми люди обращаются к психологам, является депрессия. Она может быть следствием генетической предрасположенности и переживаний из-за различных сложных жизненных ситуаций. Как в разговоре с News.ru отметил клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс, подавленное психическое состояние у человека в том числе может возникнуть из-за того, что он слишком часто испытывает чувство вины.

С муками совести россияне сталкиваются регулярно. Об этом свидетельствует опрос Левада Центра, в рамках которого более половины жителей России (59%) признались, что им приходилось поступать вопреки тому, что они считали справедливым. Треть опрошенных, напротив, не соглашалась ни на какие сделки со своей совестью. Их доля за прошедшие 16 лет выросла практически вдвое: с 18% в 2003 году до 34% в 2019.

Психолог пояснил, что чувство вины является претензией человека к самому себе. Обычно люди испытывают отрицательные психические состояния из-за того, что они не поступили так, как требует их личный этический кодекс. Он представляет собой те нормы и правила, которые человек принимает в виде некого социального договора — сначала в рамках семьи, потом в более широкой социальной группе. Эксперт отметил, что обычно люди стремятся его соблюдать, но порой попадают в условия, в которых сделать это становится сложно. В пример он привёл ситуацию, когда человек под воздействием страха не решается защитить попавшую в беду девушку или крадёт что-то, потому что для него это жизненно необходимо. После этого его начинает мучать чувство вины. Связано это с тем, что совесть говорит человеку о необходимости всегда поступать в рамках этического кодекса, который он заключил с обществом.

При этом, как считает Михаил Хорс, причиной угрызений совести является вовсе не поступок, а тот факт, что человек относится к себе слишком критично. В результате истязающие себя чувством вины люди теряют личностный ресурс, чувствуют себя апатично, ослабленно, опустошенно. Это приводит к тому, что они не могут решить те проблемы, с которыми бы справились в обычном состоянии.

Кадр из сериала «Безумцы»/Weiner Bros.

Понимание того, за что испытывать стыд, по словам психолога, закладывается в детстве. Однако по мере взросления оно может меняться.

Люди, чьё понимание того, из-за чего испытывать муки совести, преобразовывается в соответствии с меняющимися условиями, являются более жизнеспособными. Тем не менее, важно не забывать о базовых ценностях. Так как если человек через них переступает, он скорее всего перестаёт мучиться совестью в принципе, потому что границы как таковые для него исчезают. Михаил Хорс клинический психолог, писатель и телеведущий

Чаще всего человек отказывается от базовых ценностей из-за биологических проблем с мозгом, которые появляются вследствие перенесённых им психических травм. Однако иногда это становится его осознанным решением. В любом случае, как отмечает эксперт, если человек без угрызений совести занимается грабежом, насилием и убийствами, можно говорить о психопатии.

Здоровые же люди, которым пришлось поступить вопреки тому, что они считают справедливым, некоторое время помучаются и разработают план, как исправить ситуацию. Так как привыкнуть к чувству стыда, по словам психолога, невозможно.