https://static.news.ru/photo/90c261f4-adfe-11e9-968f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Независимое маркетинговое агентство Zoom Market выяснило, жители каких городов чаще болеют и обращаются к врачам за помощью. Социологический опрос проводился в 25 городах РФ. Россиян спрашивали сколько раз в год они болеют, берут ли больничный и болеют ли всей семьёй сразу.

Жители Москвы возглавили рейтинг самых болеющих россиян. По данным опроса, москвичи самые стойкие, потому что почти не берут больничный и переносят заболевание «на ногах», но поэтому и часто болеют. Второе и третье место в рейтинге заняли два уральских города — Челябинск и Пермь. На местах с четвертого по седьмое расположились Омск, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Саратов.

По итогам исследования также выяснилось, что только 32% россиян берут больничный, 46% опрошенных переносят болезнь «на ногах», в том числе посещая работу, а 22% респондентов указали, что берут несколько дней «за свой счёт» чтобы «отлежаться дома», информирует « URA.RU »

Самые здоровые люди живут в Симферополе, Казани и Сочи.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать и утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года. Документ должен быть разработан и утверждён до 1 декабря 2019 года. Первоочередной задачей стратегии должно стать обеспечение населения иммунобиологическими лекарственными препаратами, указано в перечне поручений президента.Одним из важных пунктов поручения также является организация на базе отечественных предприятий полного цикла производства вакцин для прививок, писал News.ru.