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Москвичам рассказали о правилах занятия спортом зимой

Сергей Лантюхов/News.ru

здоровье [ версия для печати ]

Продолжительность занятий спортом на открытом воздухе в зимнее время зависит от его температуры. В сильные морозы возрастает риск переохлаждения и бронхолёгочных заболеваний.

Так, при температуре в минус 15 градусов не следует заниматься спортом более двух часов в день. Если же мороз не велик — до минус пяти градусов, то можно заниматься дольше, рассказал АГН «Москва» заведующий терапевтическим отделением, врач общей практики Василий Фролов.

Он отметил, что при занятиях спортом зимой разогревать мышцы необходимо дома, перед выходом на улицу. Это поможет избежать травмирования.

Собеседник агентства также порекомендовал подобрать для занятий специализированную спортивную одежду, которая создаст правильный теплообмен и не будет сильно промокать. Если такое всё же произошло, нужно сделать перерыв в занятии и отогреться в теплом помещении.

Ранее главный нарколог страны Евгений Брюн посоветовал россиянам не бороться с похмельем с помощью спорта. По его словам, в такой ситуации активная физическая нагрузка вредна для организма, поскольку все его системы и так работают на пределе из-за употребления алкоголя за праздничным столом. 


#москва #спорт #зима
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