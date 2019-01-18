Москвичам рассказали о безопасном катании на тюбинге

https://news.ru/storage/news/6dab27c1a8da1e46e95eccb769de7327/0626b0dc-369e-425c-b431-2a07e5fa7b7a_850.jpg Киселев Сергей/АГН «Москва»

Катание на тюбинге («ватрушке») с горки — одно из самых травмоопасных зимних развлечений. Однако неприятных последствий можно избежать, если знать несколько простых правил.

По словам эксперта по безопасности Михаила Макеева, при катании на тюбинге руки необходимо разводить по бокам, что позволит предотвратить переворачивание, а ноги следует поднять как можно выше и при этом не выпрямлять их. Эксперт подчеркнул, что тормозить ногами нельзя — это грозит переломами.

Специалист также посоветовал не кататься на тюбинге в связке, вдвоем, поскольку это повышает риск получения травм. Кроме того, обязательно присутствие людей, контролирующих старт с горки и приём катающегося внизу.

По словам медиков, несоблюдение правил безопасности при катании чаще всего оборачивается сотрясением мозга и переломами. Замдиректора по лечебной работе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Александр Брянцев рассказал телеканалу «Москва 24», что в среднем за зимний сезон в столичном регионе фиксируется 25−35 пострадавших. Из них порядка 3−4 человек попадают в реанимацию.

Ранее News.ru сообщил о том, что на площади Революции открылась 100-метровая ледяная горка. Прокатиться с неё может каждый желающий, «ватрушки» выдаются напрокат бесплатно.