USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,284 $   Brent61.33 $ Bitcoin3,641.26 $
МОСКВА1°C12:44
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. здоровье

Москвичам рассказали о безопасном катании на тюбинге

Киселев Сергей/АГН «Москва»

здоровье [ версия для печати ]

Катание на тюбинге («ватрушке») с горки — одно из самых травмоопасных зимних развлечений. Однако неприятных последствий можно избежать, если знать несколько простых правил.

По словам эксперта по безопасности Михаила Макеева, при катании на тюбинге руки необходимо разводить по бокам, что позволит предотвратить переворачивание, а ноги следует поднять как можно выше и при этом не выпрямлять их. Эксперт подчеркнул, что тормозить ногами нельзя — это грозит переломами.

Специалист также посоветовал не кататься на тюбинге в связке, вдвоем, поскольку это повышает риск получения травм. Кроме того, обязательно присутствие людей, контролирующих старт с горки и приём катающегося внизу.

По словам медиков, несоблюдение правил безопасности при катании чаще всего оборачивается сотрясением мозга и переломами. Замдиректора по лечебной работе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Александр Брянцев рассказал телеканалу «Москва 24», что в среднем за зимний сезон в столичном регионе фиксируется 25−35 пострадавших. Из них порядка 3−4 человек попадают в реанимацию.

Ранее News.ru сообщил о том, что на площади Революции открылась 100-метровая ледяная горка. Прокатиться с неё может каждый желающий, «ватрушки» выдаются напрокат бесплатно.


#москва #развлечения #травмы
самое читаемое
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве

читайте также
общество 01:11, 24 декабря 2018
Огромная ледяная горка открылась в Москве
общество 08:26, 3 декабря 2018
Парки Москвы откроют школы фигурного катания
Один из склонов комплекса имеет 20-метровую высоту
общество 17:54, 23 декабря 2017
В Москве посетители ВДНХ смогут прокатиться на самой большой тюбинговой горке
Один из склонов комплекса имеет 20-метровую высоту
Лента новостей
общество 12:38
Половина россиян не считают себя успешными людьми
общество 12:38
Мама младенца из Магнитогорска оценила его лечение
общество 12:35
Сбивший девушку судья отделается административным арестом
спорт 12:33
Российский боксёр обвиняется в нападении на женщину
оружие 12:32
Российская наука собирается взять под прицел космос
Другие новости
здоровье 15:39
Аптеки Подмосковья перейдут на электронные рецепты
здоровье 19:14
Голодание «замедляет» старость
здоровье 08:10
Назван надёжный способ предотвратить раннюю смерть
здоровье 09:00
Зачем россиянам скандинавская ходьба
Прогулки с палками стали очень популярны
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top