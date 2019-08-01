https://static.news.ru/photo/1d2888aa-b46f-11e9-9e08-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Медики и программисты Великобритании объединились ради благой цели. Они создали мобильное приложение, которое позволяет выявлять болезни почек.

Для этого программа исследует результаты анализа крови и определяет повышенное содержание в крови креатинина — вещества, которое образуется в мышцах в результате биохимических реакций аминокислотно-белкового обмена. Именно оно при определённых условиях может вызвать острую почечную недостаточность, передаёт BBC .

Результаты исследования с диаграммами и графиками приложение в автоматическом режиме отправляет лечащему врачу. Весь процесс в среднем занимает 14 минут.

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