Медики и программисты Великобритании объединились ради благой цели. Они создали мобильное приложение, которое позволяет выявлять болезни почек.
Для этого программа исследует результаты анализа крови и определяет повышенное содержание в крови креатинина — вещества, которое образуется в мышцах в результате биохимических реакций аминокислотно-белкового обмена. Именно оно при определённых условиях может вызвать острую почечную недостаточность, передаёт
Результаты исследования с диаграммами и графиками приложение в автоматическом режиме отправляет лечащему врачу. Весь процесс в среднем занимает 14 минут.
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