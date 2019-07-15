https://static.news.ru/photo/7590b916-a6f7-11e9-b135-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минздрав РФ хочет отнести клиники, занимающиеся пластической хирургией и лечением онкологии к медорганизациям с чрезвычайно высоким риском. Такие учреждения, согласно законодательству, подлежат проверке раз в год.

В пояснительной записке к предложенному ведомством законопроекту уточняется, что в случае с онкологией повышение категории риска для медучреждений связано с высокой социальной значимостью и распространённостью злокачественных новообразований, оказывающей значительное влияние на смертность. Документ предлагает также пересмотреть категории объектов, занимающихся реализацией национального проекта «Здравоохранение».

Кроме того, законопроект повышает риск для учреждений, занимающихся акушерством и гинекологией, нейрохирургией, неонатологией, сердечно-сосудистой хирургией, а также медико-социальной экспертизой о признании граждан инвалидами, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву упростить выписку психотропных и наркотических лекарственных препаратов на дому. Наряду с этим ведомству надлежит привести методические рекомендации по определению потребности в подобных средствах в соответствие с приказом от 25 июня.