https://static.news.ru/photo/4aa14534-b473-11e9-9a12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Купание может быть противопоказано людям с определёнными заболеваниями, как и любая другая физическая активность, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

По его словам, плавать не стоит людям, имеющим болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет, передаёт РИА Новости .

Кроме того, не рекомендуется купаться в состоянии опьянения.

Под воздействием алкоголя начинают преобладать процессы торможения, больной перестаёт ощущать опасность, инстинкт самосохранения подавляется, — подчеркнул он.

Медик добавил, что такие заплывы зачастую приводят к травмам и несчастным случаям.

Однако даже без горячительных напитков организм переходит в состояние стресса, окунаясь в холодную воду, добавил эксперт.

Ранее News.ru писал, что главный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова выделила тройку самых опасных инфекционных заболеваний в России. Первым в этом списке стоит гепатит.