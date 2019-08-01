Купание может быть противопоказано людям с определёнными заболеваниями, как и любая другая физическая активность, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
По его словам, плавать не стоит людям, имеющим болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет, передаёт
Кроме того, не рекомендуется купаться в состоянии опьянения.
Под воздействием алкоголя начинают преобладать процессы торможения, больной перестаёт ощущать опасность, инстинкт самосохранения подавляется, — подчеркнул он.
Медик добавил, что такие заплывы зачастую приводят к травмам и несчастным случаям.
Однако даже без горячительных напитков организм переходит в состояние стресса, окунаясь в холодную воду, добавил эксперт.
Ранее News.ru писал, что главный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова выделила тройку самых опасных инфекционных заболеваний в России. Первым в этом списке стоит гепатит.