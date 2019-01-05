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Минздрав предлагает обогатить питание в больницах витаминами

Сергей Киселев/АГН «Москва»

здоровье [ версия для печати ]

Питание пациентов в больницах необходимо дополнить поливитаминно-минеральными комплексами. Они помогут восстановиться и повысят сопротивляемость болезням.

На сегодняшний день половина жителей России испытывает дефицит витаминов. Об этом рассказал главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По его словам, инициатива рассматривается на уровне Министерства здравоохранения. Пилотный проект, запущенный Минздравом в больницах и противотуберкулезных диспансерах Татарстана, уже показал высокую эффективность.

«В состоянии болезни потребность организма в витаминах увеличивается, а такие меры повысят сопротивляемость, устойчивость к болезням, иммунитет», — заявил специалист.

Ранее News.ru писал, что диетологи составили рейтинг различных режимов питания по восьми показателям. Лучшей в целом была признана средиземноморская диета. Этот наиболее простой и полезный режим питания оказался самым эффективным при болезнях сердца и диабете.


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