https://static.news.ru/photo/2daa6518-b49c-11e9-9fb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Минздрав занялся подготовкой для предприятий рекомендаций по формированию здорового образа жизни для сотрудников. Меры разделены на четыре группы, они зависят от степени затратности.

К бесплатным относятся запрет на курение в закрытых помещениях, изменение ассортимента блюд и изменение рабочего режима. Для этого достаточно только волевого решения администрации и контроля, пишет РБК.

Вторая группа включает программы, связанные с изменениями рабочей среды, реконструкцией зданий, переоборудованием рабочих мест. Третья группа включает субсидирование покупки сотрудникам абонементов в спортклуб, ДМС и образовательные программы для сотрудников.

Ранее News.ru сообщал, что мониторинг питания различных групп населения начинает Роспотребнадзор. На основе исследования ведомство составит рекомендации по здоровому образу жизни (ЗОЖ).