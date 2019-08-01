Минздрав занялся подготовкой для предприятий рекомендаций по формированию здорового образа жизни для сотрудников. Меры разделены на четыре группы, они зависят от степени затратности.
К бесплатным относятся запрет на курение в закрытых помещениях, изменение ассортимента блюд и изменение рабочего режима. Для этого достаточно только волевого решения администрации и контроля,
Вторая группа включает программы, связанные с изменениями рабочей среды, реконструкцией зданий, переоборудованием рабочих мест. Третья группа включает субсидирование покупки сотрудникам абонементов в спортклуб, ДМС и образовательные программы для сотрудников.
Ранее News.ru сообщал, что мониторинг питания различных групп населения начинает Роспотребнадзор. На основе исследования ведомство составит рекомендации по здоровому образу жизни (ЗОЖ).