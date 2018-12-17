USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:32
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. здоровье

Минздрав: при замерзании помогает высокоуглеводная еда

Илья Питалев/Риа Новости

здоровье [ версия для печати ]

Главный диетолог Министерства здравоохранения Виктор Тутельян дал совет людям о том, как согреться в холодное время года. По словам учёного, для сохранения тепла не повредит высокоуглеводная и жирная пища в разумных количествах.

Зимой часть употребляемых человеком продуктов идёт на согревание организма, передаёт слова научного деятеля АГН «Москва». При этом количество калорий должно соответствовать уровню потребления организма, добавил он.

«Закон один — сколько съел, столько потрать, он един для любого времени года. Если этот закон нарушается, если съел больше, чем потратил энергии, — откладывается жир, съел меньше — начинается истощение», — пояснил медик.

Ранее News.ru сообщал, что главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн порекомендовал прибегать к «помощи» глинтвейна только в случае, если надо «согреться». Тёплый алкоголь, по его словам, быстрее всасывается в кровь, что может негативно сказаться на состоянии головного мозга.


#еда #Минздрав #похолодание
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
общество 13:36, 7 декабря 2018
Лохматая собака-обнимака согреет москвичей и туристов
Депутаты предложили сохранить северянам пенсионный возраст
политика 15:05, 23 августа 2018
Русский север согреет пенсионеров
Депутаты предложили сохранить северянам пенсионный возраст
Лента новостей
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» покончил с собой
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
общество 16:02
Экологи попросили москвичей помочь птицам перезимовать
происшествия 15:59
Тигр напал на сотрудника цирка в Орске
общество 15:59
Запрет на рекламу пива в РФ могут отменить
общество 15:55
Реализация МЦД началась с Одинцово
технологии 15:54
Пуск «Союза» с космодрома Куру отложен на сутки
Другие новости
здоровье 16:17
Чем опасна «газировка» в Новогоднюю ночь
Врачи рассказали, почему нельзя смешивать с алкоголем сладкие напитки
здоровье 14:37
Смешение алкоголя с газировкой назвали смертельным
здоровье 06:50
Роспотребнадзор провёл горячую линию по профилактике ВИЧ
здоровье 14:50
Химиотерапия и ЭКО: россиянам напомнили о бесплатном лечении
Минздрав опубликовал памятку о медпомощи
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top