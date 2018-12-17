Минздрав: при замерзании помогает высокоуглеводная еда

https://news.ru/storage/news/4a579b69688187b92852f20898381bf7/ade8abb0-d38c-4199-9a7b-09fa5796f220_850.jpg Илья Питалев/Риа Новости

Главный диетолог Министерства здравоохранения Виктор Тутельян дал совет людям о том, как согреться в холодное время года. По словам учёного, для сохранения тепла не повредит высокоуглеводная и жирная пища в разумных количествах.

Зимой часть употребляемых человеком продуктов идёт на согревание организма, передаёт слова научного деятеля АГН «Москва». При этом количество калорий должно соответствовать уровню потребления организма, добавил он.

«Закон один — сколько съел, столько потрать, он един для любого времени года. Если этот закон нарушается, если съел больше, чем потратил энергии, — откладывается жир, съел меньше — начинается истощение», — пояснил медик.

Ранее News.ru сообщал, что главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн порекомендовал прибегать к «помощи» глинтвейна только в случае, если надо «согреться». Тёплый алкоголь, по его словам, быстрее всасывается в кровь, что может негативно сказаться на состоянии головного мозга.