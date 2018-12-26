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Минздрав опроверг полный запрет табака

Str/Xinhua/Global Look Press

здоровье [ версия для печати ]

В Минздраве РФ возмутились появившимися сообщениями, что ведомство инициирует полный запрет табака после 2050 года. В министерстве ещё раз подчеркнули, что в государственной концепции говорится о снижении доли курящего населения до 5%.

«Вот что дословно содержится в документе: „К 2050 году должно стать снижение распространённости потребления табака среди населения до 5 процентов и последующее рассмотрение вопроса о поэтапном выведении из оборота табачной продукции“», — уточнили в пресс-службе Минздрава.

Чиновники подчеркнули, что «борьба с табаком осуществляется не с целью борьбы с табаком», это лишь стратегический ориентир, и в будущем табак должен перестать быть частью жизни россиян.

Ранее News.ru писал, что Минздрав планирует снизить уровень потребления табака среди россиян до 5% в ближайшие 30 лет, после чего его могут вывести из легального оборота. Об этом говорится в проекте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака, подготовленном ведомством. В нём также отмечается, что целевыми ориентирами на дальнейшую перспективу должны стать ежегодное снижение потребления табака на 0,5 процентных пункта, предотвращение появления новых видов табачной продукции и распространения электронных сигарет, а также пропаганда отказа от табака.


#Минздрав #табак
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