Рак поджелудочной железы имеет самый высокий показатель частоты смертей среди пациентов с онкологическими заболеваниями в России. При нём коэффициент летальности составляет 39,9%.
По данному показателю следом идут рак печени и внутрипечёночных протоков (38,4%) и рак пищевода (29,9%). Об этом сообщает
Коэффициент летальности при злокачественных опухолях в трахее, бронхах и лёгких составляет 21,9%, а при раке глотки — 17,3%. Наименьший коэффициент зафиксирован при раке щитовидной железы (0,6%) и раке кожи, кроме меланомы (0,4%).
Ранее News.ru сообщал, что онколог рассказал о трудностях выявления рака желудка. По словам председателя Российского общества клинической онкологии профессора Сергея Тюляндина, в России он выявляется на поздней стадии в 40% случаев, средняя продолжительность жизни таких больных составляет около года. Он добавил, что надежда на лечение пациентов с поздней стадией данного заболевания возлагается на таргетный препарат.