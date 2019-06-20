https://static.news.ru/photo/e830bfca-93dd-11e9-a2cb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Рак поджелудочной железы имеет самый высокий показатель частоты смертей среди пациентов с онкологическими заболеваниями в России. При нём коэффициент летальности составляет 39,9%.

По данному показателю следом идут рак печени и внутрипечёночных протоков (38,4%) и рак пищевода (29,9%). Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.

Коэффициент летальности при злокачественных опухолях в трахее, бронхах и лёгких составляет 21,9%, а при раке глотки — 17,3%. Наименьший коэффициент зафиксирован при раке щитовидной железы (0,6%) и раке кожи, кроме меланомы (0,4%).

Ранее News.ru сообщал, что онколог рассказал о трудностях выявления рака желудка. По словам председателя Российского общества клинической онкологии профессора Сергея Тюляндина, в России он выявляется на поздней стадии в 40% случаев, средняя продолжительность жизни таких больных составляет около года. Он добавил, что надежда на лечение пациентов с поздней стадией данного заболевания возлагается на таргетный препарат.