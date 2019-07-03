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Роспотребнадзор составил список российских городов и регионов с наиболее высоким уровнем заболеваемости ВИЧ. По данным ведомства, в некоторых районах Урала число заражённых превысило среднероссийские показатели в два–четыре раза.

С 2017 года количество регионов с эпидемией ВИЧ в России возросло более чем на 40%. 70% больных в 2018 году — экономически активные люди в возрасте от 30 до 50...