Рост показателя заболеваемости ВИЧ в России не означает ухудшение эпидемиологической обстановки. Он может повышаться в результате успешного лечения заболевших, заявили в Минздраве РФ.
В ведомстве пояснили, что снижение смертности среди инфицированных приводит к увеличению числа граждан, страдающих данным заболеванием, сообщает
Ранее News.ru писал, что Роспотребнадзор отметил увеличение числа регионов с эпидемией ВИЧ. За два года их число возросло более чем на 40%. Примерно две трети больных составляют экономически активные граждане в возрасте от 30 до 50 лет.