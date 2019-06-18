Министерство здравоохранения начало разработку поправок в закон об охране здоровья граждан. Изменения, в частности, предусматривают создание федерального реестра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток (ГСК).
Кроме того, документ определяет полномочия органов власти, касающиеся организации донорства костного мозга, права доноров и источники финансирования медицинских процедур, передаёт
Ранее News.ru писал, что сотрудники канадского Университета Британской Колумбии завершили масштабную научную работу, в ходе которой доказали наличие в кишечнике человека микроорганизмов, способных преобразовывать вторую группу крови в универсальную. Если опыты завершатся успешно, медики смогут получить универсальную донорскую кровь.