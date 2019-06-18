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Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев заявил, что верить российской статистике очень сложно. Таким образом он прокомментировал News.ru информацию Минздрава о регионах с самой высокой заболеваемостью раком.

По словам эксперта, вопрос заключается в том, насколько действительно можно доверять статистическим данным. Не так давно, когда была объявлена борьба по регионам с онкологическими заболеваниями, наблюдали наоборот резкое снижение уровня...