https://static.news.ru/photo/33e32ee2-9f57-11e9-b9a0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации провести диспансеризацию взрослого населения. Медицинские осмотры должны быть осуществлены в 2019 и 2020 годах.

Контроль за проведением диспансеризации возложен на Росздравнадзор, Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Ряду других ведомств поручено провести информационную кампанию, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что злокачественные новообразования нашли у 199 088 россиян в 2018 году в ходе диспансеризации. Это 910,3 случая на 100 тысяч человек.