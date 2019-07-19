https://static.news.ru/photo/f5f5f2c0-aa07-11e9-a454-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН"Москва"

Министерство здравоохранения России разработало медицинскую карту ВИЧ-положительного пациента, которая унифицирует учёт людей с вирусом иммунодефицита человека в стране.

Внедрение указанной учётной формы обеспечит полноту и достоверность информации о болезни, а также позволит обеспечить необходимой официальной статистической информацией форму федерального статистического наблюдения и федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, — говорится в пояснительной записке к приказу, который размещён на официальном портале проектов правовых актов.

Ранее News.ru сообщал, что в 2018 году около 1,7 млн жителей планеты заразились ВИЧ, что на 16% меньше показателя за 2010 год. В докладе Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД указывается, что добиться положительной динамики удалось благодаря прогрессу в борьбе с опасным заболеванием в африканских странах.

В данное время на планете насчитывается 37,9 млн ВИЧ-позитивных людей, в том числе 1,7 млн детей. В 2018 году от СПИДа — терминальной стадии ВИЧ — погибли 770 тысяч человек, что более чем на треть меньше, чем в 2010 году.