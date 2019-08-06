Лекари древнего Китая утверждали, что старение человека начинается со стоп, где расположены нервные окончания, отвечающие за работу всего организма. Современные медики
Огромную пользу для организма приносит ходьба на пятках, на внутренней и внешней стороне стоп. Одна из важнейших точек — «Юн-цуань» — расположена в середине свода стопы рядом с пальцами. Регулярное надавливание на неё улучшает функцию почек. А если верить китайским знахарям, чем больше энергии в почках — тем сильнее организм.
Чтобы улучшить кровообращение в конечностях, нормализовать работу всего организма и даже улучшить зрение, необходимо регулярно похлопывать по подушечкам пальцев ног. Для этого лучше использовать резиновый молоточек.
Как писал News.ru, главы стран — участниц G20 договорились работать в направлении улучшения здравоохранения и решения проблем старения. Лидеры «Двадцатки» намерены «содействовать достижению здоровой и активной старости», принимая меры по развитию здравоохранения, контролю над инфекционными и другими заболеваниями. В документе отмечены планы по борьбе с лихорадкой Эбола в Африке, полиомиелитом, эпидемиями СПИДа, туберкулёза и малярии, решению проблем противомикробной устойчивости.