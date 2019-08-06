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Лекари древнего Китая утверждали, что старение человека начинается со стоп, где расположены нервные окончания, отвечающие за работу всего организма. Современные медики подтвердили эту теорию и дали рекомендации по сохранению молодости.

Огромную пользу для организма приносит ходьба на пятках, на внутренней и внешней стороне стоп. Одна из важнейших точек — «Юн-цуань» — расположена в середине свода стопы рядом с пальцами. Регулярное надавливание на неё улучшает функцию почек. А если верить китайским знахарям, чем больше энергии в почках — тем сильнее организм.

Чтобы улучшить кровообращение в конечностях, нормализовать работу всего организма и даже улучшить зрение, необходимо регулярно похлопывать по подушечкам пальцев ног. Для этого лучше использовать резиновый молоточек.

Как писал News.ru, главы стран — участниц G20 договорились работать в направлении улучшения здравоохранения и решения проблем старения. Лидеры «Двадцатки» намерены «содействовать достижению здоровой и активной старости», принимая меры по развитию здравоохранения, контролю над инфекционными и другими заболеваниями. В документе отмечены планы по борьбе с лихорадкой Эбола в Африке, полиомиелитом, эпидемиями СПИДа, туберкулёза и малярии, решению проблем противомикробной устойчивости.