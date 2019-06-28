https://static.news.ru/photo/63b1771e-9acf-11e9-9fd7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Врачи предупредили женщин об опасности рождения детей в позднем возрасте. Чем старше роженица, тем больше вероятность родить ребёнка с синдромом Дауна или угрозы выкидыша.

Медики рекомендуют женщинам задумываться о беременности с 20 до 35 лет, поскольку этот возраст считается самым подходящим для рождения детей. По словам врачей, способность к здоровому вынашиванию плода постепенно снижается после 30 лет, поскольку женские яйцеклетки уменьшаются в размерах.

К 40 годам у женщин могут возникнуть осложнения во время вынашивания плода, зато возрастает вероятность родить близнецов или тройняшек, пишет « Инфореактор ».

Как писал News.ru, замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала россиянкам рожать детей вместо того, чтобы получать образование. По словам чиновницы, именно в рождении наследников заключается предназначение женщин.