Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Врачи предупредили женщин об опасности рождения детей в позднем возрасте. Чем старше роженица, тем больше вероятность родить ребёнка с синдромом Дауна или угрозы выкидыша.

Медики рекомендуют женщинам задумываться о беременности с 20 до 35 лет, поскольку этот возраст считается самым подходящим для рождения детей. По словам врачей, способность к здоровому вынашиванию плода постепенно снижается после 30 лет, поскольку женские яйцеклетки уменьшаются в размерах.

К 40 годам у женщин могут возникнуть осложнения во время вынашивания плода, зато возрастает вероятность родить близнецов или тройняшек, пишет «Инфореактор».

Как писал News.ru, замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала россиянкам рожать детей вместо того, чтобы получать образование. По словам чиновницы, именно в рождении наследников заключается предназначение женщин.

News.ru в соцсетях