https://static.news.ru/photo/4ec54ca8-ace1-11e9-93ac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Медики заявили, что приём тестостерона провоцирует возникновение инфарктов и инсультов у мужчин. К таким выводам пришли учёные Университета Макгилла в Монреале.

По словам врачей, речь идёт о гормонозаместительной терапии у мужчин среднего и старшего возраста, которую часто рекомендуют для профилактики возрастной хрупкости и депрессий. Исследования показали, что они на 21% чаще сталкиваются с инфарктами и инсультами.

Учёные проанализировали состояние здоровья более 15 тысяч британских мужчин и выяснили, что приём тестостерона приводит к проблемам сердца уже в первые два года после начала данной терапии, сообщает « Медикфорум ».

Как ранее писал News.ru, учёные исследовательского центра Kaiser Permanente в США выявили новую причину инфарктов и инсультов. После анализа 36 млн показаний они пришли к выводу, что высокое диастолическое давление почти с такой же вероятностью приводит к острому нарушению кровообращения, что и высокое систолическое давление.