https://static.news.ru/photo/90777ca8-9d8b-11e9-a59f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bernhard, A./Global Look Press

Американские медики разработали диетические рекомендации для людей, которые хотят просто и дёшево улучшить питание. Эксперты предупредили, что изменения необходимо вводить постепенно, так как радикальная смена рациона может отбить у человека желание следить за тем, что он ест.

Согласно рекомендациям врачей, хотя бы один-два раза в неделю нужно заменять мясо на фасоль, которая схожа с ним по содержанию белка. При этом пользы для организма и фигуры в бобовых гораздо больше. Также можно использовать морепродукты.

Любителям пиццы советуют отказаться от пепперони. Лучше выбирать блюдо с грибами, цукини, стручковой фасолью и рукколой. От белого хлеба лучше перейти к цельнозерновому, сливочное масло заменить на оливковое. Его, кстати, можно использовать и вместо майонеза, а соусы готовить на основе трав и томатного пюре, а не молока и сливок.

Солёные орехи лучше поменять на несолёные, отказаться от консервированных супов, жарить тыкву вместо картошки, передаёт « Ридус ».

Эксперты призвали искать больше возможностей для изменений в рационе, сообщает Medical Xpress .

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