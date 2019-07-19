https://static.news.ru/photo/b528e7fe-abc2-11e9-bdfe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kinopoisk.ru

Американские учёные назвали способ избавиться от бессонницы и улучшить качество сна. По их словам, чтобы высыпаться, достаточно перед отходом ко сну принять тёплую ванну.

Медики проанализировали более 5 тысяч исследований, посвящённых сну. Они пришли к выводу, что тёплая ванна увеличивает скорость засыпания в среднем на 10 минут, при этом температура воды должна составлять 40-43 градуса по Цельсию. Принимать ванну специалисты рекомендуют за 1,5 часа до сна, отмечает Medicalxpress .

Ранее News.ru писал, что сомнолог Александр Пальман назвал норму часов для сна. По его словам, чтобы чувствовать себя бодрым, человеку необходимо спать от семи до восьми часов, однако могут быть генетические нюансы, которые не считаются отклонением от нормы.