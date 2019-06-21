Учёные из Университета Анже во Франции выявили смертельную опасность долгого рабочего дня. По их словам, его продолжительность напрямую увеличивает риск развития инсульта.

Согласно исследованию, результаты которого приведены в журнале Американской ассоциации кардиологов, наибольшую опасность переработки представляют для людей младше 50 лет. Медики около семи лет наблюдали за состоянием 143,5 тысячи добровольцев. У тех из них, кто работал больше 10 часов в сутки, риск развития инсульта повысился на 29%, сообщает