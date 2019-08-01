Тайваньские врачи и диетологи назвали наиболее эффективные способы похудения для предрасположенных к ожирению людей. Они пояснили, что кроме нескольких «генов ожирения», таких как FTO, CADM2 или IRX3, есть ещё около 2 млн мелких мутаций, предположительно влияющих на лишний вес.
Наибольший эффект в деле похудения даёт занятие несколькими видами спорта одновременно. Самыми полезными врачи назвали бег, йогу, спортивную ходьбу, поход в горы и спортивные танцы, сообщает портал
Меньшего эффекта, но также полезного, можно добиться в случае занятий плаванием, бадминтоном и велоспортом.
Ранее News.ru сообщал, что специалисты из университета Дьюка в Северной Каролине (США) выявили простой и эффективный способ безопасного снижения веса. Оказалось, что для достижения положительного результата необходимо сократить рацион всего на 300 калорий в день.