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Телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад спаслась от рака. Победить онкологическое заболевание ей удалось после удаления полипа кишечника.

Заслуженный врач России отметила, что предраковый полип врачи обнаружили во время колоноскопии. Об этом Малышева написала на своей странице в Instagram. С тех пор один раз в три года я...