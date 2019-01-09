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Медики назвали способ быстрого избавления от жира на животе

Michael Weber/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

здоровье [ версия для печати ]

Лучшим способом избавления от висцерального жира диетологи признали низкоуглеводную диету. Согласно проведённым исследованиям, отказ всего от пяти продуктов поможет быстро сбросить лишний вес и избавиться от жира на животе.

По мнению специалистов, появлению опасного для здоровья человека висцерального жира, который накапливается не в подкожных слоях организма, а вокруг жизненно важных органов брюшной полости, способствует употребление картофеля, риса, макарон, хлеба и различной выпечки.

Как пишет Express, в проведённом учёными эксперименте приняли участие 69 добровольцев, которые восемь недель не употребляли пищу, содержащую углеводы. В результате они стали на 10% стройнее чем те, кто придерживался других низкокалорийных диет.

При этом специалисты не рекомендовали полностью отказываться от перечисленных продуктов.

Ранее News.ru писал о том, что диетологи составили рейтинг различных режимов питания по восьми показателям. Лучшей была признана средиземноморская диета. Этот наиболее простой и полезный режим питания оказался самым эффективным при болезнях сердца и диабете.


#здоровье #диетологи
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