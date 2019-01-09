Медики назвали способ быстрого избавления от жира на животе

Лучшим способом избавления от висцерального жира диетологи признали низкоуглеводную диету. Согласно проведённым исследованиям, отказ всего от пяти продуктов поможет быстро сбросить лишний вес и избавиться от жира на животе.
По мнению специалистов, появлению опасного для здоровья человека висцерального жира, который накапливается не в подкожных слоях организма, а вокруг жизненно важных органов брюшной полости, способствует употребление картофеля, риса, макарон, хлеба и различной выпечки.
Как пишет Express, в проведённом учёными эксперименте приняли участие 69 добровольцев, которые восемь недель не употребляли пищу, содержащую углеводы. В результате они стали на 10% стройнее чем те, кто придерживался других низкокалорийных диет.
При этом специалисты не рекомендовали полностью отказываться от перечисленных продуктов.
Ранее News.ru писал о том, что диетологи составили рейтинг различных режимов питания по восьми показателям. Лучшей была признана средиземноморская диета. Этот наиболее простой и полезный режим питания оказался самым эффективным при болезнях сердца и диабете.