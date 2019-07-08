https://static.news.ru/photo/d280dc52-a204-11e9-9d5c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эмоциональная неустойчивость является одной из главных причин появления анорексии. Об этом сообщил завотделением психотерапевтической помощи и соцреабилитации психиатрической больницы № 1 имени Алексеева Никита Чернов.

По словам врача, расстройства пищевого поведения возникают зачастую при попытке справиться с тревогой, неудачами и стыдом. Чернов отметил, что сейчас в стране поддерживается нездоровое отношение к телу.

Если сравнивать русскую девушку и европейку, то даже по внешнему виду можно заметить, что европейка будет больше уделять внимание комфорту, а наши девушки используют часто свою внешность как инструмент достижения цели, — цитирует Чернова РИА Новости .

Специалист подчеркнул, что подобные обстоятельства подталкивают девушек к пищевому расстройству. Он также добавил, что исследования выявили у некоторых людей генетическую предрасположенность к анорексии.

News.ru ранее писал о том, что певица МакSим временно ушла со сцены из-за борьбы с анорексией. По словам исполнительницы, она весила 48 кг и фанатично занималась спортом.

МакSим рассказала, что победить недуг ей удалось при помощи специалистов. Певица сейчас ведёт здоровый образ жизни и старается не придерживаться никаких диет.