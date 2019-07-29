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Британские учёные нашли новую причину развития аутизма. По их словам, к болезни приводит избыток половых гормонов в организме женщины во время беременности и их проникновение в организм её будущего ребёнка.

Нам удалось подтвердить гипотезу, что повышенный уровень эстрогена и тестостерона в организме матери и её будущего ребенка служит одной из причин развития аутизма. Гены — еще один важный фактор риска. Гормоны могут влиять на них, воздействуя на те участки ДНК, которые управляют ростом мозга зародыша, — заявил Саймон Барон-Коэн из Кембриджского университета.

Согласно исследованиям медиков, чем выше была концентрация гормонов в организме матерей, тем чаще их дети приобретали расстройство. Кроме того, учёные заметили, что аутизм представляет собой типично «мужскую болезнь». На каждую женщину-аутиста приходится по 3-4 мужчины, причины такой статистики пока остаются неизвестными, передаёт РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, в Минздраве сообщили об увеличении числа людей с аутизмом. По данным ведомства, в настоящее время зарегистрировано более 31 тысячи человек с этим недугом, тогда как в 2014 году их было почти 14 тысяч.