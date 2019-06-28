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Кардиологи перечислили симптомы, которые пациенты ошибочно не связывают с болезнями сердца.

Так, одним из признаков недуга является отёчность ног. Чаще всего пациенты списывают появление отёков на большое количество выпитой жидкости, однако это может быть вызвано сердечной недостаточностью.

Кроме того, стоит обратиться к врачу и пройти обследование, если появилось ощущение тяжести в конечностях, боль и усталость.

Ещё одним нетипичным признаком является облысение по мужскому типу: выпадают волосы в теменной и лобной областях. Согласно проведённому исследованию, у лысеющих мужчин риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 23%, а при полном облысении — на 36%.

Появление жёлтых бугорков на коже говорит о нарушении липидного обмена, который провоцируют болезни сердца. Также стоит обратить внимание и на воспаление дёсен, сообщает портал «МедикФорум».

Ранее News.ru писал о том, что специалисты Медицинской школы Стэнфордского университета назвали главной причиной сердечной недостаточности генетический сбой. Проведённое исследование показало, что принудительное отключение одного из генов способно предотвратить заболевание и спасти пациентов, которым требуется пересадка сердца.