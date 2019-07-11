Основными симптомами отравления нитратами, содержащимися в ранних арбузах и дынях, являются боли в животе, тошнота, рвота, жидкий стул, головная боль и повышение температуры тела.
Как пояснили в Красноярском Минздраве, это типичные признаки любого отравления, которые проявляются через 4–6 часов после употребления в пищу бахчевой культуры.
Специалисты пояснили, что в ранних арбузах содержится высокая доза удобрений для их ускоренного созревания. Даже однократное употребление такой ягоды может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.
Беременным рекомендовали вообще отказаться от употребления арбузов и дынь, так как это может привести к преждевременным родам, выкидышу или внутриутробной гибели эмбриона, сообщает
Ранее News.ru писал о том, что специалисты из Университета Флориды в США выявили благотворное влияние экстракта арбуза на здоровье человека. Проведённое исследование показало, что употребление аминокислот L-цитруллин и L-аргинин, полученных из арбузов, расширяет сосуды и приводит к нормализации повышенного артериального давления. Кроме того, экстракт, полученный из этой ягоды, снижает риск сердечного приступа.