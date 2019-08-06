Исследователи из Университета Суррея выяснили, что избыток жира на животе может вызвать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.
Учёные утверждают, что накопление брюшного жира опасно тем, что он окружает жизненно важные органы. Со временем это может привести к появлению жира в печени, сердце, поджелудочной железе и мышцах. Кроме того, это плохо влияет на обмен веществ, пишет
Профессор Брюс Гриффин также отметил, что необходимо разработать простые и доступные инструменты для измерения уровня внутренней жировой прослойки без использования компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии.
Ранее News.ru сообщал, что для борьбы с лишним весом лучше всего подходят бег, альпинизм, спортивная ходьба, танцы и йога. При этом пробежки медики назвали самым эффективным способом похудеть.