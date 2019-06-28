https://static.news.ru/photo/4293b8fc-9bc5-11e9-b8e8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рассеянный склероз может привести к развитию у человека онкологического заболевания. К такому выводу пришли норвежские учёные.

На 5-м конгрессе Европейской академии неврологии в Осло они обнародовали результаты 65-летнего исследования. Согласно итогам эксперимента, у пациентов с такой патологией риск развития рака органов дыхания повышен на 66%, центральной нервной системы — на 52%, рака мочевыводящих путей — на 51%, отмечает MedicalXpress .

В этой работе подчёркивается необходимость повышения осведомлённости о риске онкологии среди пациентов с РС, что должно привести к более эффективной диагностике и терапии рака, — отметила ведущий исследователь из Университетской больницы Хокланд доктор Нина Гриттен.

Ранее, как писал News.ru, медики назвали безобидные привычки, которые провоцируют развитие злокачественных опухолей. Так, причиной смертельного недуга могут стать любовь к кофе и употребление слишком горячей пищи. Чтобы снизить риск развития рака, необходимо отказаться от употребления еды и напитков горячее 60 градусов.

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