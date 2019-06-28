Медики назвали безобидные привычки, которые провоцируют развитие злокачественных опухолей.
Так, причиной смертельного недуга может стать любовь к кофе. По мнению специалистов, при обжарке зёрен в них образуются канцерогены, вредные для здоровья. Если выпивать ежедневно больше двух чашек этого бодрящего напитка, то риск риск развития рака лёгких увеличивается на 40%.
Кроме того, горячая пища может спровоцировать онкологию пищевода и полости рта. Для того, чтобы снизить риск развития рака, необходимо отказаться от употребления еды и напитков горячее 60 градусов,
Случаи колоректального рака медики связывают с употреблением обработанного красного мяса и продуктов из него. Дело в том, что жареные продукты содержат канцерогены. Многократные исследования подтверждают, что даже незначительное включение жареных продуктов в рацион на 10% повышает риск развития онкологии.
Опасно также пренебрегать сном, так как бодрствование ночью препятствует выработке гормона мелатонина, способного предотвратить рак.
Как писал News.ru, специалист по генетике рака онкологического центра в калифорнийском университете Бет Карлан перечислила малозаметные симптомы начала развития злокачественной опухоли, на которые пациенты чаще всего просто не обращают внимания. По её словам, очень коварным заболеванием в плане диагностики является рак яичников. На ранних стадиях болезнь хорошо поддаётся лечению, однако женщины часто