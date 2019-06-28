https://static.news.ru/photo/ef4a670a-9ba5-11e9-9e99-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Медики назвали безобидные привычки, которые провоцируют развитие злокачественных опухолей.

Так, причиной смертельного недуга может стать любовь к кофе. По мнению специалистов, при обжарке зёрен в них образуются канцерогены, вредные для здоровья. Если выпивать ежедневно больше двух чашек этого бодрящего напитка, то риск риск развития рака лёгких увеличивается на 40%.

Кроме того, горячая пища может спровоцировать онкологию пищевода и полости рта. Для того, чтобы снизить риск развития рака, необходимо отказаться от употребления еды и напитков горячее 60 градусов, пишет «МК в Волгограде».

Случаи колоректального рака медики связывают с употреблением обработанного красного мяса и продуктов из него. Дело в том, что жареные продукты содержат канцерогены. Многократные исследования подтверждают, что даже незначительное включение жареных продуктов в рацион на 10% повышает риск развития онкологии.

Опасно также пренебрегать сном, так как бодрствование ночью препятствует выработке гормона мелатонина, способного предотвратить рак.