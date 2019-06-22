https://static.news.ru/photo/15bab126-952d-11e9-8012-fa163e074e61_1024.jpg Телеведущая Елена Малышева Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Теледоктор Елена Малышева назвала средиземноморскую диету, в меню которой входит 1,2 кг зелени в день, самой лучшей. Все другие, считает ведущая программы «Жить здорово!», не настолько эффективны, а белковые так и вовсе не могут стабилизировать похудение на долгое время.

О диете Малышева рассказала в программе «Сегодня вечером» , посвящённой культу еды и здоровому питанию. В состав средиземноморской диеты входят не только «ведро зелени», как выразилась телеведущая, но и красное мясо в небольших количествах, много бобовых и морепродуктов — это и рыба, и креветки, и мидии.

Именно это питание на сегодня считается самым здоровым, причём, отметили гости студии, это не просто диета, а образ жизни. Не обошлось без шуток ведущего Максима Галкина, который обеспокоился регулярностью процессов пищеварения, на что Малышева отрекомендовала диету как безупречную. Теледоктор отметила, что зелень необязательно жевать в чистом виде — можно измельчить её вместе с жидкостью в блендере и спокойно выпить.

Ранее News.ru сообщал, что исследование диетологов, проведённое в Великобритании, показало, что большая часть граждан страны убеждена в том, что они должны и что не должны есть. «Морковь помогает видеть в темноте», «апельсины — лучший источник витамина С», «нельзя есть фрукты вечером» — всё это устоявшиеся штампы, которыми оперируют в обычной жизни миллионы людей.